Popüler komedi eserleri İş Sanat Okuma Tiyatrosu'nda
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Popüler komedi eserleri İş Sanat Okuma Tiyatrosu'nda

Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi
Popüler komedi eserleri İş Sanat Okuma Tiyatrosu'nda

En popüler komedi eserleri arasında yer alan Nikolay Gogol'un Müfettiş'i 14 Nisan'da, William Shakespeare'in Aşkın Emeği Boşuna isimli oyunu ise 28 Nisan'da "İş Sanat Okuma Tiyatrosu"nda ilk gösterimini yapacak.

En popüler komedi eserleri arasında yer alan Nikolay Gogol'un Müfettiş'i 14 Nisan'da, William Shakespeare'in Aşkın Emeği Boşuna isimli oyunu ise 28 Nisan'da "İş Sanat Okuma Tiyatrosu"nda ilk gösterimini yapacak.

İş Sanat??????? açıklamasına göre, Nikolay Gogol'un 5 perdelik bir oyun olarak kaleme aldığı ve ilk kez 1836'da sahnelenen Çarlık Rusyası'ndaki bürokrasiyi eleştiren Müfettiş oyununu Mert Asutay ve Gökay Akgör seslendiriyor.

İş Sanat Okuma Tiyatrosu'nda bu sezon, Shakespeare'den Kış Masalı, Windsor'un Şen Kadınları, Macbeth, Antonius ve Kleopatra, Romeo ve Juliet, 12. Gece, Bir Yaz Gecesi Rüyası, Kuru Gürültü, Othello'nun yanı sıra Lope de Vega'dan Olmedo Şövalyesi, Moliere'den Kibarlık Budalası, Hastalık Hastası, Pierre-Augustin Beaumarchais'ten Figaro'nun Düğünü veya Çılgın Gün, Anton Çehov'dan Evlenme Teklifi, Ayı ve Henrik Ibsen'den Peer Gynt eserleri yer aldı ve 1,5 milyondan fazla erişime ulaştı. Etkinlikler ilk gösterim tarihlerinde saat 20.30'dan itibaren İş Sanat'ın YouTube kanalı ve internet sitesinden izlenebilecek.

Tüm etkinlikler, İş Sanat'ın YouTube kanalı ve internet sitesi üzerinden sezon boyunca ücretsiz erişime açık olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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