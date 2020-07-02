Popüler Hava Durumu Uygulaması "Dark Sky" İçin Gün Batımı
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Popüler Hava Durumu Uygulaması "Dark Sky" İçin Gün Batımı

Apple, Android'de en popüler hava durumu uygulamaları arasında olan Dark Sky'ı Mart ayında satın alarak bünyesine katmıştı. Cupertinolu teknoloji devi, Dark Sky için gün batımı tarihini

Popüler Hava Durumu Uygulaması
02.07.2020 14:39 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:43

Apple, Android'de en popüler hava durumu uygulamaları arasında olan Dark Sky'ı Mart ayında satın alarak bünyesine katmıştı. Cupertinolu teknoloji devi, Dark Sky için gün batımı tarihini paylaştı. Bu tarihten sonra Android telefon kullanıcılarının Dark Sky alternatifi bulması gerekecek.

Apple'dan Dark Sky Kullanıcılarına Uyarı!

Android'de en çok indirilen hava durumu uygulamalarından Dark Sky, Mart ayında Apple tarafından satın alınmıştı. Uygulama Android'de iken mevcut ve tahmini hava durumunun yanı sıra radar haritaları ve diğer özellikleri sağlıyordu. Belirli hava koşulları dahil bildirimler de sunan uygulama, iki hafta boyunca ücretsiz sunulduktan sonra abonelik modeline (yıllık 2.99 dolar) geçti. Apple tarafından satın alındıktan sonra, uygulama kullanıcılara 1 Temmuz'dan sonra hizmet verilmeyeceğine dair bir uyarı göstermeye başladı ve artık Google Play Store'da yer almıyor. Dark Sky da Android uygulamasını 1 Ağustos tarihi itibarıyla sonlandıracaklarını ve abonelere geri ödeme (para iadesi) yapılacağını belirtti. Uygulama artık Google Play Store aramalarında çıkmıyor ancak uygulamayı hali hazırda kullananlar çalıştığını söylüyor ancak bu kısa sürede değişecek.

iOS 14 Hava Durumu Uygulamasına Entegre Edildi

Apple, Android'deki en iyi hava durumu uygulaması Dark Sky'ı bünyesine katarak kendi hava durumu uygulamasını daha da geliştirecek. Uygulama ve ilişkili API'den gelen veriler zaten iOS 14'te Hava Durumu uygulamasına entegre olduğunu gösteriyor. Bu arada, Dark Sky API'si üçüncü parti geliştiriciler için hala kullanılabilir görünüyor. Bu, platform üzerine inşa edilmiş Android ve Wear OS uygulamalarının hala çalışıyor olduğu anlamına geliyor. Apple, bu desteği 2021 sonunda çekmeyi planlıyor. Apple, başka üçüncü parti geliştiricilerin kaydolmasına da izin vermeyecek.

En İyi Hava Durumu Uygulamalarından Biri

Hızlı entegrasyon şaşırtıcı değil. Dark Sky, uygulamanın dakika başı hava durumu tahminleri sağlanmasına izin veren özel bir algoritmaya sahip. ve belirli bir günün sonraki saati için tahminleri bildirimlerle sunması Dark Sky'ı en iyi uygulamalardan biri haline getirdi. Uygulama, Android platformunda kısa sürede 1 milyondan fazla indirme aldı.

Puanlamalar Düştü!

Apple'ın Dark Sky'ı Android uygulama mağazasından kaldırma kararı alması sonrasında kullanıcı değerlendirmeleri düştü. Puanlama hızlı bir şekilde 1.7 yıldıza düştü. Apple, uygulama kaldırıldığında abone olan ve aboneliği devam eden kullanıcılar için geri ödeme sözü verdi.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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