Popülasyonu artan dağ keçileri foto kapanla böyle görüntülendi
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Popülasyonu artan dağ keçileri foto kapanla böyle görüntülendi

18.03.2021 10:27 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:06

Popülasyonu artan dağ keçileri foto kapanla böyle görüntülendi Elazığ'da doğaya bırakılan yemleri yiyen ve her geçen gün popülasyonu arttığı değerlendirilen dağ keçileri, foto kapan görüntülerine yansıdı Elazığ'da popülasyonu her geçen gün artan dağ keçileri, doğaya bırakılan yemleri yerken...

Popülasyonu artan dağ keçileri foto kapanla böyle görüntülendi

Elazığ'da doğaya bırakılan yemleri yiyen ve her geçen gün popülasyonu arttığı değerlendirilen dağ keçileri, foto kapan görüntülerine yansıdı

ELAZIĞ - Elazığ'da popülasyonu her geçen gün artan dağ keçileri, doğaya bırakılan yemleri yerken foto kapan ile görüntülendi.

Her kış mevsiminde olduğu gibi bu yıl da doğal yaban hayatının desteklenmesi için çalışmalar yapıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerinin bu kapsamda yaptığı çalışmalarda özellikle dağ keçilerinin bulunduğu bölgelere saman ve yem bıraktı. Yiyecek bırakılan bölgelereyseçalışma kapsamında foto kapan kuruldu. Foto kapan ile yaban keçilerinin sürü halinde, bırakılan yemlerin olduğu bölgeye gelerek yediği görüntülendi. Son yıllarda yapılan saha çalışmaları ile dağ keçilerinin hem avlanması hem de doğal yaşamda desteklenmesiyle popülasyonunun arttığının değerlendirildiği öğrenildi. Zaman zaman şehre yakın noktalara da gelen dağ keçilerinin korunması için çalışmaların da düzenli olarak sürdürüleceği aktarıldı.

Popülasyonu artan dağ keçileri foto kapanla böyle görüntülendi
Popülasyonu artan dağ keçileri foto kapanla böyle görüntülendi
Popülasyonu artan dağ keçileri foto kapanla böyle görüntülendi
Popülasyonu artan dağ keçileri foto kapanla böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ

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