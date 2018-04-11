popstardijitalsahne İle Sesin Milyonlara Ulaşsın

Popstar 2018 için sosyal medya da yepyeni bir uygulama başladı. #popstardijitalsahne.

#popstardijitalsahne hashtagi ile videolarını yükleyen ve en fazla beğeniyi alan 5 video, kanald.com.tr de halk oylamasına sunuluyor. Oylamada en çok beğeniyi alan video ise Popstar 2018'in büyük finalinin ardından Kanal D sosyal medya hesaplarından ve jüri üyelerinin kendi sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.