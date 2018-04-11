#popstardijitalsahne İle Sesin Milyonlara Ulaşsın
Kanal D'nin, sunuculuğunu Osmantan Erkır üstlendiği, jüri koltuğunda Türkiye'nin birbirinden ünlü isimleri Bülent Ersoy, Deniz Seki, Armağan Çağlayan ve Can Bonomo oturduğu sevilen ses yarışması Popstar 2018'de sürprizler bitmiyor.
Popstar 2018 için sosyal medya da yepyeni bir uygulama başladı. #popstardijitalsahne.
#popstardijitalsahne hashtagi ile videolarını yükleyen ve en fazla beğeniyi alan 5 video, kanald.com.tr de halk oylamasına sunuluyor. Oylamada en çok beğeniyi alan video ise Popstar 2018'in büyük finalinin ardından Kanal D sosyal medya hesaplarından ve jüri üyelerinin kendi sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.