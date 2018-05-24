Popstar Yarışmasının Birincisi Salih Zülüfoğlu Oldu
Jüri üyeliğini Bülent Ersoy, Deniz Seki, Can Bonomo ve Armağan Çağlayan'ın üstlendiği Popstar 2018'in birincisi Ersoy'un "Seni birinci yaptırmam" dediği Salih Zülüfoğlu oldu.
10 haftadırizleyenleri Kanal D ekranına kilitleyen Popstar 2018 yarışmasında kazanan isimler belli oldu.
KAZANAN İSİMLER BELLİ OLDU
Yarışmada rakiplerini sergilediği performansla geride bırakan Edirneli Salih Zülüfoğlu, büyük ödül 50 bin liranın sahibi oldu. Batuhan Öztürk ikinci oldu.
JÜRİLERDEN TAM PUAN ALDI
Programın final gecesinde 2 şarkı seslendiren Zülüfoğlu, 4 jüri üyesinden 100 tam puan almayı başardı. Sonucun açıklanmasıyla sevinç gözyaşlarına boğulan Zülüfoğlu, sevincini ailesi ve 4 jüri üyeleriyle paylaştı.
"BUNLAR HEP BENİM NUMARAM"
Geçtiğimiz haftalarda 'Gençliğe Veda' isimli eseri seslendiren yarışmacının performansını beğenmediğini belirten Bülent Ersoy, "Sahneye çıktığım eser olduğuna kadar ezberlemiş. Bunlar hep benim numaralarım. Benden yapıyor. Yapabilir. Bende Müzeyyen Hanımı taklit etmeye çalışırdım. Ne haddime. Olabilir bu son derece doğal. Ama bu kadar dinleyip de o eseri böyle okuduğunuz vakit ve bunu siz yaparsanız o zaman olmaz. Şapkaları değişiriz" demişti.
"BU TAVIRLA BİRİNCİ OLAMAZSINIZ, YAPTIRMAM"
Konuşmasının devamında sözlerini daha da sertleştiren Diva, "Öyle macun şarkılarda eyvallah. Tamam sesleri çok güzel basıyorsunuz. Sakın zannetmeyin ki bu işin finali belli. Ben oldum. Ben bu işi götüreceğim. Bayrak bende, sakın. Bu tavırla bayrak mayrak değil, asla alamazsınız. Ben sağ olduğum müddetçe, nefes aldığım müddetçe, bu tavırla siz birinci olamazsınız, yaptırmam" ifadelerini kullanmıştı.
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salihin sesini ve keman calisini cok begendim. Benim gibi begenenlerde varki birinci olmus. Bülent Hanim azmini yitirmesin diye mutlaka gaza getirmistir.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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REKLAMLAR BİTSİN HARF VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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belkide birinci olsun diye taktik yapmıştı.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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böyle tipler bülent hanımın değil deniz hanımın ilgisini çeker.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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yumusakca bırı bulentmı sahıp cıkar armağan mı bakalım bundan sonraCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır