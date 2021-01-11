Popstar Bayhan: Annem bana fare zehri içirmeye çalıştı
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Popstar Bayhan: Annem bana fare zehri içirmeye çalıştı

11.01.2021 15:14 | Son Güncelleme: 11.01.2021 15:17
Popstar Bayhan: Annem bana fare zehri içirmeye çalıştı

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Popstar yarışmasıyla tanınan Bayhan Gürhan, uzman psikolog Gökhan Çınar'ın Exxen'de yayınlanan "Katarsis X-TRA" programına konuk oldu. Programda zaman zaman duygusal anlar yaşayan Bayhan, aile yaşantısından bahsederken "Evimiz Adana'da tarla kenarındaydı. Annem ve ablamla yaşardım. Babamın bizden bağımsız Almanya'da bambaşka bir hayatı vardı. Hatırladığım en net şey hep karnım açtı" dedi.

'FARE ZEHRİ ALDIK'

Annesinin vefatı hakkında konuşan şarkıcı, anlattıklarıyla herkesi şaşkına çevirdi. Bayhan, yaşadıklarıyla ilgili şunları söyledi: "Annemin aramızdan ayrılışı çok üzücüdür. Bir gün birlikte fare zehri aldık ve evimize gittik. Eve vardığımızda zehri çay bardağına doldurdu. İlk önce ablama uzattı, o istemedi. Ardından bana uzattı, ben tam bardağı alıp içecekken ablam engelledi. Sonunda ise annem o zehirden içer gibi oldu. O an hatırladığım tek şey, bağırarak dışarı çıktı ve o andan sonra bir daha annemi hiç görmedim. Bu çaresizlikle yapılmış bir şeydi. Ben çok kötü bir çocukluk yaşadım."

'KAYBOLMUŞ BİR RUH GİBİYDİM'

Popstar Bayhan, annesini kaybettikten sonra Almanya'ya babasının yanına gittiklerini söyleyerek "Orada da üvey annemiz oldu. Bizi aç bırakırdı. Sonra kendimi Almanya'da bir çocuk esirgeme kurumunda buldum. Bir sene boyunca rahibeler bize baktı. Ablam, Almanya'da okumaya devam etti, ben Türkiye'ye geldim. Ablamı orada trafik kazasında kaybettik" dedi. Şarkıcı, "İstanbul'a geldim bir şeyler yapmaya çalıştım. Hep şarkı söylerdim. Kaybolmuş bir ruh gibiydim" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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