Son dakika haberleri: Popocatepetl Yanardağında patlama oldu - Haberler
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Son dakika haberleri: Popocatepetl Yanardağında patlama oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Meksika'daki Popocatepetl Yanardağında dün gece ve bugün 2 ayrı patlama olurken, kameralara kaydedilen patlamalarda yanardağın kraterinden gaz ve duman çıktığı ve lavların yakın mesafeye düştüğü görüldü.

Meksika'daki Popocatepetl Yanardağında dün gece ve bugün 2 ayrı patlama olurken, kameralara kaydedilen patlamalarda yanardağın kraterinden gaz ve duman çıktığı ve lavların yakın mesafeye düştüğü görüldü.

Meksika'daki Popocatepetl Yanardağında dün gece ve bugün 2 ayrı patlama olduğu bildirildi. Meksika Ulusal Sivil Savunma Koordinasyonu tarafından yapılan açıklamada, ilk patlamanın bugün yerel saatle 01.34'te, ikinci patlamanın ise bugün öğleden sonra 12.22'de meydana geldiği kaydedildi. Patlamayla ortaya çıkan duman ve gaz kitlesi bin 200 metre yüksekliğe ulaşırken, kraterin yakınına lav parçaları saçıldı. İkinci patlamada ise gaz ve duman kütlesi 2 bin metre yüksekliğe ulaşırken, yine kraterin yakınına saçılan lavlar gözlendi.

Ulusal Sivil Savunma Koordinasyonu patlama nedeniyle sarı alarm verildiğini bildirirken, yetkililer çevreye lavların düşme tehlikesi sebebiyle vatandaşlara yanardağdan uzak durma çağrısı yaptı. Ayrıca her türlü afet ihtimaline karşın bölgedeki yerleşim yerlerine acil durum ekipleri konuşlandırıldı.

Aztek dili olan Nahuatl'da "Duman çıkaran dağ" anlamına gelen Popocatepetl 5452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika'nın ikinci büyük yanardağı konumunda. Kraterinin çapı 900 metre ve derinliği 150 metre olan Popocatepetl'ın tüm faaliyetleri dört ayrı video kamera ile günde 24 saat kaydedilerek yayınlanıyor.

(Saim Sevinç/İHA)

Son dakika haberleri: Popocatepetl Yanardağında patlama oldu

Son dakika haberleri: Popocatepetl Yanardağında patlama oldu
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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