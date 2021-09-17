Popocatepetl Yanardağı'nda son 24 saatte 6 patlama oldu - Haberler
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Popocatepetl Yanardağı'nda son 24 saatte 6 patlama oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Popocatepetl Yanardağı'nda son 24 saatte 6 patlama oldu

Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nda son 24 saatte 6 patlama kaydedildiği belirtilerek, güvenlik nedeniyle yanardağdan uzak durma çağrısında bulunuldu.

Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nda son 24 saatte 6 patlama kaydedildiği belirtilerek, güvenlik nedeniyle yanardağdan uzak durma çağrısında bulunuldu.

Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi, Popocatepetl Yanardağı'nda son 24 saatte 6 patlama, 1 volkanik deprem ve 95 gaz çıkışı gerçekleştiğini bildirdi. Patlamalar sonucunda çıkan gaz ve toz parçacıklarının 3 bin metre yüksekliğe kadar ulaştığı belirtilirken, yanardağın yamaçlarına lavlar düştüğü aktarıldı. Popocatepetl Yanardağı'nın yakınındaki Meksika Eyaleti ve Mexico City'nin bazı bölgelerinde kül yağışı görüldü. Yetkililer, lav düşme ihtimali ve etraftaki küllerin yağışlar nedeniyle çamur akışına yol açabileceğini belirterek, bölge sakinlerini yanardağdan uzak durma konusunda uyardı.

Aztek dili olan Nahuatl'da "Duman çıkaran dağ" anlamına gelen Popocatepetl 5452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika'nın 2'nci büyük yanardağı konumunda. Kraterinin çapı 900 metre ve derinliği 150 metre olan Popocatepetl'ın tüm faaliyetleri 4 ayrı kamera ile günde 24 saat kaydedilerek yayınlanıyor. - MEXİCO CİTY

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Haber: Popocatepetl Yanardağı'nda son 24 saatte 6 patlama oldu - Haberler
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