Popçu Tugay "Eurovision" adayları arasında.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Popçu Tugay "Eurovision" adayları arasında.

Popçu Tugay 'Eurovision' adayları arasında.
Hürriyet - Haberler | Magazin

Tugay; "Eurovision her şarkıcının olduğu gibi benim de hayalimdi.

Tugay; "Eurovision her şarkıcının olduğu gibi benim de hayalimdi. Belçika'da doğmuş olabilirim ama Türkiye'yi Eurovision'da temsil etmeyi isterdim. Belçika'da bir Türk olarak Eurovision adayı gösterilmem gurur verici. İngilizce bir şarkı hazırlıyorum içerisinde Türkçe sözler de yer alacak. Daha önce Hadise'ye de teklif gitmişti. Kader yine bir Türk'ten yana, heyecanlıyım" dedi.

Kaynak: Hürriyet

2021 Türkiye Güzeli Dilara Korkmaz'ın sevgilisiyle pozları gündem oldu
2021 Türkiye Güzeli Dilara Korkmaz'ın sevgilisiyle pozları gündem oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Ömer Çelik Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Seda Sayan Kylie Jenner Derya Baykal Kaan Yıldırım
Spor Çağdaş Atan Ünal Karaman Çağlar Söyüncü Mergim Berisha Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Popçu Tugay "Eurovision" adayları arasında. - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 17:26:40. #1.14#

title