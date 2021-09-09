Popçu Tugay "Eurovision" adayları arasında.

Tugay; "Eurovision her şarkıcının olduğu gibi benim de hayalimdi.

Tugay; "Eurovision her şarkıcının olduğu gibi benim de hayalimdi. Belçika'da doğmuş olabilirim ama Türkiye'yi Eurovision'da temsil etmeyi isterdim. Belçika'da bir Türk olarak Eurovision adayı gösterilmem gurur verici. İngilizce bir şarkı hazırlıyorum içerisinde Türkçe sözler de yer alacak. Daha önce Hadise'ye de teklif gitmişti. Kader yine bir Türk'ten yana, heyecanlıyım" dedi.

Kaynak: Hürriyet