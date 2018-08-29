Popçu Mercan, Kendisini Döven Sevgilisinden Davacı Oldu

Sabah'ın haberine göre, şarkıcı Mercan, sevgilisi Murat Şimşir'den ayrılmak istediğini ama onun Fatih'teki evine gelip küfürler savurduğunu ve kendisini darp ettiğini iddia ederek davacı oldu.

YARALAMA, TEHDİT, HAKARET

Şarkıcı, Adli Tıp Kurumu'ndan aldığı darp raporuyla şikayetçi oldu. Savcılık tarafından yapılan soruşturmanın ardından Şimşir hakkında 'Yaralama, tehdit ve hakaret' suçlarından dava açıldı. Mercan'ın mahkemesi yakın tarihte görülecek.

37 yaşındaki şarkıcı 'Sana Değil Kardeşine' isimli şarkıyla geniş kitlelere ulaşmıştı.