Pop Müziğe Yeni Bir Taze Kan... Yeni Bir İsim "NİLSU"

"Adam Olamadık" şarkısıyla müzikseverlerle buluşan Nilsu, uzun süredir müzikle ilgileniyor. Müzikaryum etiketi ile tüm dijital platformlarda yer alan "Adam Olmadık" adlı şarkının söz ve müziği Nilsu'ya, düzenlemesi ünlü aranjör Tolga Kılıç'a ait.

Şarkının klibi Türkiye'nin önde gelen reklam yönetmeni Doğan Tanyer tarafından çekildi. Şarkı şu an toplumun her kesimden insanın yaşadığı zorluğu, kaosu ve hayat kavgasını açık bir dille anlatıyor.