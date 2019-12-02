Pompeo: Yeni AB liderleri hakkında görüşlerimiz olumlu

02.12.2019 15:41 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:41

– ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yeni atanan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Meyer, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Yüksek Temsilci Josep Borell hakkında Washington'ın olumlu görüşleri olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yayınlanan basın açıklamasında, "ABD ve Avrupa'nın ortak amacı ikili ticareti geliştirmek, Avrupa'nın enerji alanındaki bağımsızlığını sağlamak ve Rusya, Çin Komünist Partisi ve İran gibi ortak tehditleri karşılamak" denildi.

Kaynak: DHA

- İstanbul