Pompeo ve Suudi Veliaht Prens bin Selman'dan "küresel ekonomi" görüşmesi ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mike Pompeo'nun Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kaynaklanan ekonomik belirsizliğe karşı atılması gereken adımları ele aldığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mike Pompeo'nun Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kaynaklanan ekonomik belirsizliğe karşı atılması gereken adımları ele aldığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo ve Veliaht Prens arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Pompeo ve Muhammed bin Selman'ın küresel enerji piyasalarında istikrarı korumanın önemine vurgu yaptıklarını aktaran Ortagus, "Bakan Pompeo, ciddi ekonomik belirsizlikle karşı karşıya kalan küresel enerji ve finans piyasalarını güvence altına almak için gerekeni yapma konusunda Suudi Arabistan'ın gerçek bir fırsata sahip olduğunu vurguladı." ifadelerini kullandı.

Ortagus ayrıca, Pompeo'nun, İran yönetiminin bölgeyi istikrarsızlaştıran davranışları karşısında Suudi Arabistan ile ABD arasında devam eden ortaklık için Muhammed bin Selman'a teşekkür ettiğini belirtti.

Kaynak: AA