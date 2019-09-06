Pompeo: Uygur Türkleri sorununda Çin'e baskı uygulamak için BMGK nezdinde girişimlerde bulunacağız

Pompeo: Uygur Türkleri sorununda Çin'e baskı uygulamak için BMGK nezdinde girişimlerde bulunacağız

Pompeo: Uygur Türkleri sorununda Çin'e baskı uygulamak için BMGK nezdinden girişimlerde bulunacağız

06.09.2019 21:15
Pompeo: Uygur Türkleri sorununda Çin'e baskı uygulamak için BMGK nezdinde girişimlerde bulunacağız

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Uygur Türklerini tutuklayarak zorla toplama kamplarına gönderen Çin'e tepki gösterilmesi için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nezdinde girişimlerde bulunacaklarını açıkladı.


Kansas Devlet Üniversitesi'ndeki konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı, Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikanın sonlandırılması konusunda ABD'nin yetersiz kaldığını dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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