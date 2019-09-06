Pompeo: Uygur Türkleri sorununda Çin'e baskı uygulamak için BMGK nezdinde girişimlerde bulunacağız
Pompeo: Uygur Türkleri sorununda Çin'e baskı uygulamak için BMGK nezdinden girişimlerde bulunacağız
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Uygur Türklerini tutuklayarak zorla toplama kamplarına gönderen Çin'e tepki gösterilmesi için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nezdinde girişimlerde bulunacaklarını açıkladı.
Kansas Devlet Üniversitesi'ndeki konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı, Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikanın sonlandırılması konusunda ABD'nin yetersiz kaldığını dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle