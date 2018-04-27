Pompeo: Trump'ın Anlaşmada Kalması Mümkün Görünmüyor
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilip çekilmeyeceği hakkında henüz bir karar vermediğini belirterek, "Kusurlarıyla ilgili önemli bir düzeltme yapılmaması halinde anlaşmada kalması mümkün görünmüyor.
27 Nisan 2018 Cuma 22:57
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilip çekilmeyeceği hakkında henüz bir karar vermediğini belirterek, "Kusurlarıyla ilgili önemli bir düzeltme yapılmaması halinde anlaşmada kalması mümkün görünmüyor." dedi.