Pompeo: Trump'ın Anlaşmada Kalması Mümkün Görünmüyor

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilip çekilmeyeceği hakkında henüz bir karar vermediğini belirterek, "Kusurlarıyla ilgili önemli bir düzeltme yapılmaması halinde anlaşmada kalması mümkün görünmüyor." dedi.