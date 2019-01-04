Pompeo: Suriye'den Ne Zaman Ayrılacağımızı Söyleyemem, Düşmanlarımızın Bilmesini İsteme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerikan Newsmax televizyonuna verdiği mülakatta Trump'ın Suriye'den çekilme kararına dair konuştu. Pompeo, "Size bir tarih veremem. Düşmanlarımızın tam olarak ne zaman ayrılacağımızı bilmelerini istemiyorum" dedi.

"İRAN İLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR"

ABD'nin Suriye'den çekileceğini söyleyen Pompeo, "Başkan aynı zamanda, DEAŞ ile mücadeleye devam etmemiz gerektiğini ve Orta Doğu'da istikrar yaratacak şeyler yapmayı sağlamamız gerektiğini açık bir şekilde ortaya koydu. İran ile mücadele devam ediyor. Bu sonuçları elde etmeye devam edeceğiz. Bunları basitçe Amerikan kuvvetleri Suriye'den çıktığı bir zamanda yapacağız. Size bir tarih veremem. Düşmanlarımızın tam olarak ne zaman ayrılacağımızı bilmelerini istemiyorum" dedi.

"TÜRKLERLE ÜZERİNDE ÇALIŞMAMIZ GEREKEN ÇOK ŞEY VAR"

Pompeo, "Türklerle üzerinde çalışmamız gereken çok şey var. NATO müttefikiler. Amerikalıların ilgilendiği ve Amerikalıların güvenliğini sağlayan şeylere oldukça destek oldukları yerler var" dedi. Türkiye ile ilgili kaygı duydukları konuların da bulunduğunu savunan Pompeo, Türk yetkililerle görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Önümüzdeki hafta Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Türkiye'ye gideceğini hatırlatan Pompeo, "ABD için iyi sonuçlar elde etmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk yönetimi ile çalışmamız gereken çok alan var" dedi.

Kaynak: DHA