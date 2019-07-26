Pompeo: S-400'lerin aktif hale getirilmesi kabul edilemez, Türkiye'ye daha fazla yaptırım gelebilir
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’nin satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin operasyonel hale gelmesini istemediklerini, bu amaçla daha fazla yaptırımın uygulanabileceğini açıkladı
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin operasyonel hale gelmesini istemediklerini, bu amaçla daha fazla yaptırımın uygulanabileceğini açıkladı.
Amerikan Bloomberg kanalına konuşan Pompeo, Türkiye'nin teslim almaya başladığı S-400'lerin aktif hale getirilmesini "kabul edilemez bir adım" olarak nitelendirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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07:55 Pompeo: S-400'lerin aktif hale getirilmesi kabul edilemez, Türkiye'ye daha fazla yaptırım gelebilir