Pompeo: S-400'lerin aktif hale getirilmesi kabul edilemez, Türkiye'ye daha fazla yaptırım gelebilir

Pompeo: S-400'lerin aktif hale getirilmesi kabul edilemez, Türkiye'ye daha fazla yaptırım gelebilir

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’nin satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin operasyonel hale gelmesini istemediklerini, bu amaçla daha fazla yaptırımın uygulanabileceğini açıkladı

Pompeo: S-400'lerin aktif hale getirilmesi kabul edilemez, Türkiye'ye daha fazla yaptırım gelebilir

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin operasyonel hale gelmesini istemediklerini, bu amaçla daha fazla yaptırımın uygulanabileceğini açıkladı.

Amerikan Bloomberg kanalına konuşan Pompeo, Türkiye'nin teslim almaya başladığı S-400'lerin aktif hale getirilmesini "kabul edilemez bir adım" olarak nitelendirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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