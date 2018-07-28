Pompeo: "Özbekistan'ın Toplumsal Özgürlük Konusundaki Adımlarını Alkışlıyoruz"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Özbekistan'ın daha da özgür toplum oluşturma konusundaki ciddi adımlarını alkışlıyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde Washington'da düzenlenen Dini Özgürlükler konulu uluslararası bakanlar konferansında konuşan Pompeo, Özbekistan'la ilgili açıklamasında "Dini özgürlükler gelişirse ülke de gelişir. Bu açıdan, Özbekistan'ın daha da özgür toplum oluşturma konusundaki ciddi adımlarını alkışlıyoruz. Eminiz, dini özgürlüğün artması, ülkeye, topluma ve bölgeye pozitif etki sağlayacak" ifadelerini kullandı.

24-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen konferansta Özbekistan'ı Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Adalet Bakanı Ruslanbek Davletov, Özbekistan Senatosu Başkan Birinci Yardımcısı Sadık Safayev ve Özbekistan Ali Meclisi Demokratik Enstitüler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Kendi Kendini Yönetim Kurumları Komisyonu Başkanı Akmal Saidov temsil etti. - WASHINGTON