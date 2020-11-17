- Pompeo, otelinden İstanbul Havalimanına gitti
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- Pompeo, otelinden İstanbul Havalimanına gitti

17.11.2020 16:22 | Son Güncelleme: 17.11.2020 17:19

- Pompeo, otelinden İstanbul Havalimanına gitti Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'deki ziyaretinin ardından Beşiktaş'taki otelinden ayrılarak İstanbul Havalimanı'na doğru yola çıktı.

- Pompeo, otelinden İstanbul Havalimanına gitti

İSTANBUL - Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'deki ziyaretinin ardından Beşiktaş'taki otelinden ayrılarak İstanbul Havalimanı'na doğru yola çıktı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Fener Rum Patrikhanesi ve Rüstem Paşa Camisi ziyaretinin ardından Beşiktaş'taki oteline geçmişti. Pompeo, Beşiktaş'taki otelinden ayrılarak İstanbul Havalimanı'na doğru hareket etti.

- Pompeo, otelinden İstanbul Havalimanına gitti
- Pompeo, otelinden İstanbul Havalimanına gitti
- Pompeo, otelinden İstanbul Havalimanına gitti
- Pompeo, otelinden İstanbul Havalimanına gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

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