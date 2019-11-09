Pompeo: NATO'nun büyümesi ve değişmesi gerek, yoksa eskime riski var

Pompeo: NATO'nun büyümesi ve değişmesi gerek, yoksa eskime riski var

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) büyümesi ve değişmesi gerektiğini aksi takdirde "eskimiş olma" riski taşıdığını söyledi

09.11.2019 07:43 | Son Güncelleme: 09.11.2019 07:43
Pompeo: NATO'nun büyümesi ve değişmesi gerek, yoksa eskime riski var

(ABD) Dışişleri Bakanı , Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) büyümesi ve değişmesi gerektiğini aksi takdirde "eskimiş olma" riski taşıdığını söyledi.


Fransa Cumhurbaşkanı 'un perşembe günü The Ekonomist dergisine yaptığı "NATO'nun beyin ölümü yaşanıyor" açıklamasının ertesi günü konuşan Pompeo, "70 yıl oldu ... Büyümesi ve gelişmesi gerekiyor. Bugünün gerçekliği ve bugünün zorluklarıyla yüzleşmek zorunda" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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