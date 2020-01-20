Pompeo: Libya'da önemli enerji fırsatları mevcut, umarım Hafter petrol limanlarını geri açar
Haberler » Dünya » Pompeo: Libya'da önemli enerji fırsatları mevcut, umarım Hafter petrol limanlarını geri açar - Haberler

Pompeo: Libya'da önemli enerji fırsatları mevcut, umarım Hafter petrol limanlarını geri açar

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Libya'da önemli enerji fırsatları mevcut, ABD'nin terörle mücadele bağlamında çıkarları var

20.01.2020 08:46 | Son Güncelleme: 20.01.2020 08:46
Pompeo: Libya'da önemli enerji fırsatları mevcut, umarım Hafter petrol limanlarını geri açar

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Berlin'deki Konferansı'nda ortaya çıkan atmosferden ümitli olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başkan Putin'in, Başbakan Merkel'in ve BM Özel Temsilcisi Selame'nin samimi taahhütleri oldu. Riskleri azaltıp ateşkesi hayata geçireceklerini dile getirdiler." ifadesini kullandı. Pompeo ayrıca, Libya'da önemli enerji fırsatları bulunduğunu ve Hafter'in kapattığı petrol ihraç eden limanların yeniden açılmasını umduğunu belirtti.


Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı'na katılan Pompeo, bu ülkeden dönüşünde uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Dünya

Son Dakika Haberleri