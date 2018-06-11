ABD Dışişleri'nden Kritik Kuzey Kore Açıklaması: Farklı ve Eşsiz Bir Teklif Sunacağız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Singapur'da ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında yapılacak tarihi zirveye ilişkin açıklama yaptı. Pompeo, "Kuzey Kore'ye farklı ve eşsiz bir teklif sunacağız" ifadelerini kullandı.

KUZEY KORE'Yİ NÜKLEERSİZLEŞTİRME KOSUNUNDAKİ SAMİMİYETİNİ ABD GÖRMEYE İSTEKLİ

Pompeo gazetecilere verdiği demeçte, görüşmelerin beklenenden daha hızlı ilerlediğini söyledi. Pompeo, Kuzey Kore zirvesinin nihai hedefinin değişmediğini, Kuzey Kore'nin nükleersizleştirme konusundaki samimiyetini ABD'nin görmeye istekli olduğunu söyledi. Pompeo, "İki liderin yüz yüze görüşmesi, hem halklarımıza hem de tüm dünyaya fazlasıyla fayda sağlayacak şeyleri başarmak için muazzam bir potansiyelin işareti" dedi.

YENİ BİR İRAN STRATEJİSİ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington'daki Heritage Vakfı'nda 'Anlaşmadan sonra: Yeni bir İran stratejisi' başlıklı konuşma yaptı.

"KUZEY KORE İSTEKLİ"

Pompeo: Kuzey Kore nükleer silahlardan arındırılma konusunda istekli

ABD'DEN 'NÜKLEER SİLAHLARDAN TAM ARINDIRMA' ŞARTI

Görüşme, bir ABD başkanı ve bir Kuzey Kore lideri arasında ilk olacak ve Kuzey Kore'nin yıllar boyunca geliştirdiği nükleer bombalar ve balistik füzeler üzerinde odaklanacak. Pompeo, ABD'nin yalnızca 'nükleer silahlardan tam arındırmayı' kabul edeceğini bildirdi ve bunun karşılığında ülkeyi nükleer silahlardan arındırmanın Kuzey Kore için 'çok da kötü olmadığı' konusunda ülke yönetimini rahatlatacak 'farklı ve eşsiz' teklifler sunacağını açıkladı.

KİM'DEN İLK SELFİE

Bu arada Kuzey Kore lideri turistik 'Gardens By The Bay' adlı botanik bahçeleri gezmek için kaldığı otelden dışarı çıktı. Kim'e gezisinde Singapur Dış İlişkiler Bakanı Vivian Balakrishnan ve Eğitim Bakanı Ong Ye Kung eşlik etti. Üçlü gezi sırasında bir de selfie çekti. Bu Kuzey Kore liderinin bilinen ilk selfie'si oldu.