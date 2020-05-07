Pompeo, korona virüs salgınında ilk resmi yurt dışı ziyaretini İsrail'e yapacak
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Pompeo, korona virüs salgınında ilk resmi yurt dışı ziyaretini İsrail'e yapacak

Pompeo, korona virüs salgınında ilk resmi yurt dışı ziyaretini İsrail'e yapacak
07.05.2020 00:50 | Son Güncelleme: 07.05.2020 00:50

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun korona virüs salgınında ilk resmi yurt dışı ziyaretini İsrail'e yapacağı duyuruldu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun korona virüs salgınında ilk resmi yurt dışı ziyaretini İsrail'e yapacağı duyuruldu.

İsrail basınında yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sırasında ilk yurt dışı ziyaretini önümüzdeki hafta İsrail'e gelerek gerçekleştirecek. Bakan Pompeo'nun, ziyareti kapsamında Başbakan Binyamin Netanyahu ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz ile görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Görüşmede, Trump yönetiminin sözde Orta Doğu Barış Planının da ele alınacağı aktarıldı.

Öte yandan ziyaretin gerçekleşmesi durumunda ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun salgında İsrail'i ziyaret eden ilk yabancı yetkili olacağı belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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