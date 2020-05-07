Pompeo, korona virüs salgınında ilk resmi yurt dışı ziyaretini İsrail'e yapacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pompeo, korona virüs salgınında ilk resmi yurt dışı ziyaretini İsrail'e yapacak

Pompeo, korona virüs salgınında ilk resmi yurt dışı ziyaretini İsrail'e yapacak
07.05.2020 00:11 | Son Güncelleme: 07.05.2020 00:11

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun korona virüs salgınında ilk resmi yurt dışı ziyaretini İsrail'e yapacağı duyuruldu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun korona virüs salgınında ilk resmi yurt dışı ziyaretini İsrail'e yapacağı duyuruldu.

İsrail basınında yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sırasında ilk yurt dışı ziyaretini önümüzdeki hafta İsrail'e gelerek gerçekleştirecek. Bakan Pompeo'nun, ziyareti kapsamında Başbakan Binyamin Netanyahu ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz ile görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Görüşmede, Trump yönetiminin sözde Orta Doğu Barış Planının da ele alınacağı aktarıldı.

Öte yandan ziyaretin gerçekleşmesi durumunda ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun salgında İsrail'i ziyaret eden ilk yabancı yetkili olacağı belirtildi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

MetroPOLL'un son anketinde Meral Akşener sürprizi! Erdoğan'ın ardından ikinci oldu Haber
MetroPOLL'un son anketinde Meral Akşener sürprizi! Erdoğan'ın ardından ikinci oldu
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun 'mezar' paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın Haber
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun "mezar" paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi Haber
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi
Son dakika: 24 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları netleşti! Anneler Günü unutulmadı Haber
Son dakika: 24 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları netleşti! Anneler Günü unutulmadı
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Haber
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Koronavirüs tedavisi gören anne hayatını kaybetti, karnındaki bebeği yaşama tutundu
Koronavirüs tedavisi gören anne hayatını kaybetti, karnındaki bebeği yaşama tutundu
11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerdeki mağazalar ilk etapta 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek
11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerdeki mağazalar ilk etapta 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek
İdamları için el kaldıran Demirel, pişman olmuştu! Denizler, 48. ölüm yıl dönümünde anılıyor
İdamları için el kaldıran Demirel, pişman olmuştu! Denizler, 48. ölüm yıl dönümünde anılıyor
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
Metropollere saldırı hazırlığındaki terörist kilolarca patlayıcıyla yakalandı
Metropollere saldırı hazırlığındaki terörist kilolarca patlayıcıyla yakalandı
Sosyal medyadan paylaşınca yasağı deldiği ortaya çıktı, 15 bin lira ceza kesildi
Sosyal medyadan paylaşınca yasağı deldiği ortaya çıktı, 15 bin lira ceza kesildi
'Yeni vaka sayısında artış oldu' diyen Bakan Koca'dan vatandaşlara çağrı: Tedbirlere mutlaka uymalıyız
"Yeni vaka sayısında artış oldu" diyen Bakan Koca'dan vatandaşlara çağrı: Tedbirlere mutlaka uymalıyız
Sokak hayvanlarını aşılamak isteyen veteriner, darbedildi
Sokak hayvanlarını aşılamak isteyen veteriner, darbedildi
Hasta genç kız tek hayalini anlattı: Rahat nefes almak istiyorum
Hasta genç kız tek hayalini anlattı: Rahat nefes almak istiyorum
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Finlandiyalı çift, karantina sürecini Türkiye'de geçirmek istedi: Burada mutlu ve güvendeyiz
Finlandiyalı çift, karantina sürecini Türkiye'de geçirmek istedi: Burada mutlu ve güvendeyiz
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech, Kovid-19 aşısı için Pfizer ile ABD'de testlere başladı
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech, Kovid-19 aşısı için Pfizer ile ABD'de...
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti
İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti
Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan
Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan
Çin'de bir adam engelli annesini diri diri gömdü, kadın 3 gün sonra kurtarıldı
Çin'de bir adam engelli annesini diri diri gömdü, kadın 3 gün sonra kurtarıldı
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek
Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Hakkari'de görüldü
Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Hakkari'de görüldü
Gram altın 395 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 390 liradan işlem görüyor
Gram altın 395 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 390 liradan işlem görüyor
Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz
Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz
3 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
3 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde henüz koronavirüs vakası görülmedi
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde henüz koronavirüs vakası görülmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Deniz Gezmiş Mustafa Şentop Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Yerlitaş Demet Akalın Türkan Şoray Hatice Çarpar
Spor Neymar Gökhan Gönül Nenad Bjelica Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Mayıs Haziran Açıklama Türk Lirası
Şu an buradasınız: Pompeo, korona virüs salgınında ilk resmi yurt dışı ziyaretini İsrail'e yapacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 00:38:14. #1.15#
title