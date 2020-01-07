Pompeo İran Dışişleri Bakanı Zarife vize verilmediği sorularını geçiştirdi
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e Birleşmiş Milletler'e (BM) gelmesi için vize vermediği iddialarını, "Bireysel olarak vize konularını konuşmuyoruz" diyerek geçiştirdi.
07.01.2020 20:11 | Son Güncelleme: 07.01.2020 20:15
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e Birleşmiş Milletler'e (BM) gelmesi için vize vermediği iddialarını, "Bireysel olarak vize konularını konuşmuyoruz" diyerek geçiştirdi.
Kaynak: AA