Pompeo İran Dışişleri Bakanı Zarife vize verilmediği sorularını geçiştirdi
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Pompeo İran Dışişleri Bakanı Zarife vize verilmediği sorularını geçiştirdi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e Birleşmiş Milletler'e (BM) gelmesi için vize vermediği iddialarını, "Bireysel olarak vize konularını konuşmuyoruz" diyerek geçiştirdi.

07.01.2020 20:11 | Son Güncelleme: 07.01.2020 20:15

ABD Dışişleri Bakanı , ABD'nin Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e Birleşmiş Milletler'e (BM) gelmesi için vize vermediği iddialarını, "Bireysel olarak vize konularını konuşmuyoruz" diyerek geçiştirdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Pompeo İran Dışişleri Bakanı Zarife vize verilmediği sorularını geçiştirdi
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