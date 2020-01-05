Pompeo: İran'da belirlediğimiz hedefler uluslararası sözleşmelere uygun

05.01.2020 20:28 | Son Güncelleme: 05.01.2020 20:28

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine misilleme yapması durumunda, ülkesinin İran'daki hedefleri vurarak vereceği karşılığın silahlı çatışma hukukunu ihlal etmeyeceğini savundu.



Pompeo'ya katıldığı bir televizyon programında, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'a ait, aralarında kültürel değeri olan 52 hedefi vurmak üzere tespit ettik" yönündeki sözleri soruldu. Amerikalı bakan, "Vuracağımız her hedef meşru olacaktır ve her hedefin tek amacı Amerika'yı savunmak ve korumak olacaktır" diye yanıt verdi. Euronews.com'da Görüntüle