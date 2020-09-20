Pompeo, İran'a yönelik yaptırımların geri getirildiğini açıkladı ABD yönetimi, İran ile yapılan nükleer anlaşma kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından kaldırılan yaptırımların yeniden geri getirildiğini açıkladı.

ABD yönetimi, İran ile yapılan nükleer anlaşma kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından kaldırılan yaptırımların yeniden geri getirildiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, silah ambargosunun kalıcı olarak uzatılması dahil İran'a yönelik uygulanan yaptırımları yeniden uygulamaya koyduklarını açıkladı. Yaptırımların 20 Eylül'den itibaren devreye girebileceğini açıklayan Pompeo, "Silah ambargosuna ek olarak İran'ın zenginleştirme ve yeniden işleme ile ilgili faaliyetlerde bulunmasının yasaklanması, İran'ın balistik füze test ve geliştirmesinin yasaklanması ve nükleer füze ile ilgili transferin yaptırımları gibi kısıtlamalar ve teknolojiler de dahil" dedi.

Pompeo, ABD'nin yaptırımlarını uygulamakta tereddüt etmeyeceğini ve tüm üye devletlerin bu yeniden uygulanan kısıtlamalar kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak uymalarını beklediklerini söyledi. Pompeo ayrıca, kapsamlı bir anlaşmaya varılıncaya kadar ABD'nin İran'a karşı "maksimum baskı kampanyasını" sürdüreceğini ve önümüzdeki günlerde BM yaptırımlarının uygulanmasını güçlendirmek ve ihlal edenleri sorumlu tutmak için bir dizi ek önlem açıklayacağını söyledi.

İRAN: "ABD MİLLETİMİZE KARŞI HEDEFLİ BİR KAMPANYA YÜRÜTÜYOR"

İran ise, ABD'nin İran'a karşı hedefli bir kampanya yürüttüğünü, iç politikasına müdahale etmeye ve İran'ı bölgede izole etmeye çalıştığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'nin ülkeye uyguladığı sert yaptırımları eleştirerek, bu politikaların hem dostları hem de düşmanları etkilediğini söyledi.

İran, BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yazdığı mektupta, Konseyi ABD'nin uluslararası yaptırımları yeniden uygulamaya yönelik her türlü girişimini engellemeye çağırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin belirtilen amacının Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nı tamamen mahvetmek olduğu ve bu amaçla stratejisinin tek taraflı keyfi yorumlar ve sahte hukuki argümanlar sunarak yasal zorluklar oluşturmak olduğunu belirtti.

BM'nin İran Büyükelçisi Majid Takht Ravanchi, Güvenlik Konseyi üyelerinin ABD'nin Güvenlik Konseyi'nin sürecini kötüye kullanmaya devam eden girişimini bir kez daha reddedeceğine, böylece Konsey ve Birleşmiş Milletler'in otoritesi ve güvenilirliğini zayıflatacağına vurgu yaptı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi anlaşması kapsamında "Snapback" olarak bilinen "geri getirme" mekanizması, süresi dolmak üzere olan yaptırımların tek taraflı olarak yeniden uygulamaya koyulmasını öngörüyor. ABD, 14 Ağustos'ta BM Güvenlik Konseyi'ne yaptığı başvuruda 18 Ekim'de sona erecek İran'a yönelik yaptırımların uzatılmasını, silah ambargosunun yenilenmesini istemişti. Bu başvuru veto edilince hem bu başvuru hem de bir dizi diğer yaptırımı devreye sokacak "snapback" mekanizması için harekete geçen Trump yönetimi, snapback mekanizması kapsamında BM'nin İran'a yönelik tüm yaptırımları bugün yeniden devreye sokmasını bekliyor.

(Hasan Çelik/İHA)

Kaynak: İHA