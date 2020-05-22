Pompeo ile Kazımi Irak'taki ekonomik krizi görüştü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi arasında görüşmede Irak'taki son ekonomik durumun ele alındığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi arasında görüşmede Irak'taki son ekonomik durumun ele alındığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo ile Kazımi arasındaki telefon görüşmesine dair yazılı bir açıklama yaptı.

Irak'taki ekonomik krizin ve yaklaşan ABD-Irak Stratejik Diyaloğu toplantısının ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Bakan Pompeo, Başbakan Kazımi'ye, Irak'a finansal kaynak bulmak için uluslararası kurumlarla çalışırken gerçek reformlar yapması çağrısında bulundu." bilgisi paylaşıldı.

İki hafta önce göreve başlayan Kazımi'nin 22 kişilik kabinesinin sadece 15 bakanı Meclisten güvenoyu alabilmişti.

Bir süredir ekonomik krizle boğuşan Irak'ta, hükümetin memur maaşlarının ödenmesinde sıkıntı çekeceği yorumları yapılıyor.

Kaynak: AA