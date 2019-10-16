Pompeo: Hedefimiz Türkiye ile ilişkileri koparmak değil, operasyondan vazgeçirmek

16.10.2019 22:27

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin hedefinin, Türkiye ile ilişkileri koparmak değil, Suriye'deki operasyonundan vazgeçirmek olduğunu söyledi.



Mike Pompeo Türkiye ziyareti öncesi Washignton DC'de gazetecilerin Suriye'ye yönelik operasyonla ilgili sorularını yanıtladı. Euronews.com'da Görüntüle