Pompeo görüşmesi

Pompeo görüşmesi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Almanya'nın Münih kentinde ABD Dışişileri Bakanı Mike Pompeo ve Enerji Bakanı Dan Brouillette ile bir araya geldi.

14.02.2020 22:53 | Son Güncelleme: 14.02.2020 22:54
Pompeo görüşmesi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, 'nın kentinde ABD Dışişileri Bakanı Mike Pompeo ve Enerji Bakanı Dan Brouillette ile bir araya geldi.

IKBY Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 56. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak için Almanya'da bulunan Barzani, ABD Dışişileri Bakanı Pompeo ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, "Erbil ile Washington'un özellikle ve terörle mücadele temelindeki ilişkileri" ele alındı.

Barzani ile Pompeo, "Irak'ın istikrarının korunması ve terörle mücadelede önemli bir müttefik olan ABD güçlerinin ülkedeki varlığını sürdürmesinin önemine" vurgu yaptı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Pompeo görüşmesi
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