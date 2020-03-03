Pompeo'dan Tunus Başbakanı el-Fahfah'a tebrik

03.03.2020 01:00 | Son Güncelleme: 03.03.2020 01:00

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah'ı kurduğu yeni hükümet için tebrik etti.

ABD Dışişleri Bakanı Morgan Ortagus, Pompeo ve el-Fahfah arasında yapılan telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Pompeo'nun, geçen hafta Tunus parlamentosunda yapılan güven oylamasının ardından hükümeti kuran el-Fahfah'ı tebrik ettiği belirtilen açıklamada, Tunus ve ABD arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda kararlılık mesajı verdiği kaydedildi.

Açıklamada, güçlü ekonomik ilişkilerin önemine de vurgu yapılırken, "Bakan Pompeo ve el-Fahfah BM Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere çok taraflı forumlarda ABD-Tunus ortaklığını da ele aldılar." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA