Pompeo'dan "Trump'ın İran'a mesaj gönderdiği" iddialarına yalanlama

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, medyada yer alan Başkan Donald Trump'ın "Umman aracılığıyla İran'a mesaj göndererek Tahran'la görüşmek istediği" haberlerini yalanladı.

Pompeo, ABD-İran gerilimi ve medyada yer alan bazı haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Reuters haber ajansının ismini açıklamadığı İranlı yetkililere dayandırdığı habere atıfta bulunan Pompeo, "Başkan Trump, Umman aracılığıyla İran'a herhangi bir mesaj yollamadı. Pozisyonumuzu oldukça net bir şekilde belirttik ve zamanı geldiğinde harekete geçeceğiz." ifadesini kullandı.

Pompeo, ABD'nin Irak'taki Balad Hava Üssü'ndeki askerlerini tahliye ettiği haberlerini de yalanladı.

ABD'nin Orta Doğu'da istikrar ve barıştan yana olduğunu fakat İran'ın ABD'ye ait IHA'yı uluslararası kara sularında vurduğuna dair hiç bir şüphelerinin olmadığını vurgulayan Pompeo, "İran'ın pervasız saldırılarına yanıt olarak aldığımız kararlar, dünya genelindeki Amerikan vatandaşlarını ve çıkarlarını korumak içindir." açıklamasında bulundu.

Reuters haber ajansı, perşembe günü ismini açıklamadığı İranlı yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın Umman aracılığıyla İran'a mesaj gönderdiğini iddia etmişti.

Habere göre İranlı yetkililer, Trump'ın mesajında İran'la savaşın yakın olduğunu ancak kendisinin savaş istemediğini ve Tahran'la görüşmek istediğini aktarmıştı.

Trump'ın İran'a görüşme talebine cevap vermek için kısa bir süre tanıdığını belirten yetkililer, buna karşılık, Umman üzerinden Trump'a verdikleri cevapta, İran'a karşı saldırının bölgesel ve uluslararası sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunduklarını ifade etmişlerdi.

Kaynak: AA