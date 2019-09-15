Pompeo'dan Tahran'a suçlama: İran, Suudi petrol sahalarına saldırıyor

Pompeo'dan Tahran'a suçlama: İran, Suudi petrol sahalarına saldırıyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ı Suudi Arabistan'a ait petrol sahalarına saldırmakla itham etti.Pompeo, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in diplomasi yürütür gibi yapıp, Tahran'ın arka planda Suudi Arabistan'a saldırdığını savundu.

15.09.2019 00:15
Pompeo'dan Tahran'a suçlama: İran, Suudi petrol sahalarına saldırıyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ı bir kez daha Suudi Arabistan'a ait petrol sahalarına saldırmakla itham etti.


Amerikalı bakan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in diplomasi yürütür gibi yapıp, Tahran'ın arka planda Suudi Arabistan'a saldırdığını savundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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