Pompeo'dan Tahran'a suçlama: İran, Suudi petrol sahalarına saldırıyor
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ı Suudi Arabistan'a ait petrol sahalarına saldırmakla itham etti.Pompeo, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in diplomasi yürütür gibi yapıp, Tahran'ın arka planda Suudi Arabistan'a saldırdığını savundu.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ı bir kez daha Suudi Arabistan'a ait petrol sahalarına saldırmakla itham etti.
Amerikalı bakan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in diplomasi yürütür gibi yapıp, Tahran'ın arka planda Suudi Arabistan'a saldırdığını savundu. Euronews.com'da Görüntüle