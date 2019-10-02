Pompeo'dan Pekin'e Uygur tepkisi: Devlet vatandaşarının Tanrıya değil, hükümete tapmasını istiyor

02.10.2019 19:01

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in Müslüman Uygur Türklerine karşı yaptığı muameleyi sert bir şekilde eleştirerek, "Devlet tümüyle hükmettiğinde, vatandaşlarının tanrıya değil, hükümete tapmasını ister" dedi.



Pompeo dini özgürlükler konusunda Küba, İran, Pakistan ve Myanmar'ı da eleştirirken, "İşte Çin bu sebeple bir milyondan fazla Uygur'u toplama kamplarına ve Hristiyan rahipleri de hapse attı." diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle