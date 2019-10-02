Pompeo'dan Pekin'e Uygur tepkisi: Devlet vatandaşarının Tanrıya değil, hükümete tapmasını istiyor

Pompeo'dan Pekin'e Uygur tepkisi: Devlet vatandaşarının Tanrıya değil, hükümete tapmasını istiyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in Müslüman Uygur Türklerine karşı yaptığı muameleyi sert bir şekilde eleştirerek "Devlet tümüyle hükmettiğinde, vatandaşlarının tanrıya değil, hükümete tapmasını ister" dedi

02.10.2019 19:01
Pompeo'dan Pekin'e Uygur tepkisi: Devlet vatandaşarının Tanrıya değil, hükümete tapmasını istiyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in Müslüman Uygur Türklerine karşı yaptığı muameleyi sert bir şekilde eleştirerek, "Devlet tümüyle hükmettiğinde, vatandaşlarının tanrıya değil, hükümete tapmasını ister" dedi.


Pompeo dini özgürlükler konusunda Küba, İran, Pakistan ve Myanmar'ı da eleştirirken, "İşte Çin bu sebeple bir milyondan fazla Uygur'u toplama kamplarına ve Hristiyan rahipleri de hapse attı." diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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