Pompeo'dan "Libya'daki krizin askeri çözümü yok" açıklaması
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Pompeo'dan "Libya'daki krizin askeri çözümü yok" açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, "Libya'daki krizin askeri çözümünün olmadığını" belirtti.

Pompeo'dan
22.05.2020 20:01 | Son Güncelleme: 22.05.2020 20:01

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, "Libya'daki krizin askeri çözümünün olmadığını" belirtti.

Libya Başbakanlığı Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac ve Pompeo, Libya'daki son gelişmelere ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede "Libya'daki krizin askeri çözümünün olmadığını ve tek çözümün Berlin Konferansı'nın sonuçlarına uygun şekilde siyasi bir yol haritasından geçtiğini" ifade eden Pompeo, ABD yönetiminin Libya'daki insanların çektiği sıkıntıların sonlandırılması ve ülkede istikrarın sağlanması konusundaki arzusunu dile getirdi.

Libya Başbakanı Serrac da ABD'nin Libya'da güvenlik ve istikrarı sağlama konusundaki arzusunu takdir ettiğini söyledi.

Serrac "Libya'daki hükümet, kendisine mecbur edilen bir savaşı veriyor. Hükümet, yüzbinlerce insanı yerinden eden, altyapıyı tahrip eden ve halkı öldüren bir saldırıyı püskürtüyor." ifadelerini kullandı.

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin karşısında son dönemde çok sayıda askeri başarıya imza atmıştı.

Hafter milislerini pazartesi günü ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nden çıkarmayı başaran Libya ordusu, batı bölgelerindeki farklı beldeleri Hafter milislerinden arındırmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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