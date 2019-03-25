Pompeo'dan Lavrov'a "Venezuela" Uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Rusya'ya "Venezuela'ya daha fazla askeri personel göndermemesi" çağrısı yaptığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Pompeo-Lavrov telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Palladino, açıklamasında, Bakan Pompeo'nun Rus mevkidaşı Lavrov'a, Rusya'nın Venezuela'daki adımları karşısında ABD ile bölgedeki müttefiklerinin boş durmayacağını anlattığını belirtti.

Sözcü Yardımcısı, açıklamasında, "Nicolas Maduro'nun yasa dışı rejimini desteklemek üzere Rusya'nın buraya askeri personel sevk etmesi, geçici Devlet Başkanı Juan Guaido'ya güçlü şekilde destek veren Venezuela halkının acılarını uzatacaktır. Bakan Pompeo, Rusya'ya yapıcı olmayan adımlarına son verme ve Venezuela halkı için daha parlak bir gelecek isteyen diğer ülkelere katılma çağrısı yapmıştır." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın, askeri bir nakliye uçağı ile Venezuela'ya 100'den fazla asker ve 35 ton tıbbi malzeme gönderdiği iddia edilmişti.

Venezuela ulusal basınında yer alan haberlerde, Rusya Savunma Bakanlığına bağlı bir askeri nakliye uçağı ile bir jetin, başkent Caracas'ın kuzeyindeki Maiquetia Uluslararası Simon Bolivar Havaalanı'na indiği, 100'den fazla Rus askeri ile 35 ton tıbbi malzemenin sevk edildiği ileri sürülmüştü.

Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

Kaynak: AA