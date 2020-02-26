Pompeo'dan Katarlı mevkidaşına "Afganistan" teşekkürü

26.02.2020 23:40 | Son Güncelleme: 26.02.2020 23:40

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, telefonda, bölgesel sorunlar ve Afganistan barış süreci gibi konuları görüştüğü bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo'nun Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel sorunların ele alındığı belirtilen açıklamada, İran'ın bölgedeki zararlı faaliyetlerine karşı mücadelenin önemine vurgu yapıldığı belirtildi.

Pompeo ve Al Sani'nin, bölgenin istikrarına ilişkin Körfez birliğinin gerekliliği konusunda mutabık kaldıkları kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakan Pompeo, ayrıca Katar'ın Afganistan'daki savaşın sona erdirilmesi için sürdürülen barış görüşmelerine ev sahipliği yapması ve görüşmeleri kolaylaştırmak için üstlendiği arabuluculuk rolünden dolayı Al Sani'ye teşekkür etti."

Kaynak: AA