Pompeo'dan Hartum ziyaretinde "İsrail-Sudan ilişkilerinin normalleştirilmesi" vurgusu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pompeo'dan Hartum ziyaretinde "İsrail-Sudan ilişkilerinin normalleştirilmesi" vurgusu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile bir araya gelerek, Sudan ve İsrail arasındaki ilişkilerin düzeltilmesinin önemini vurguladı.

Pompeo'dan Hartum ziyaretinde
25.08.2020 20:13 | Son Güncelleme: 25.08.2020 20:16

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile bir araya gelerek, Sudan ve İsrail arasındaki ilişkilerin düzeltilmesinin önemini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus yaptığı yazılı açıklamada, Hamduk ve Pompeo'nun bugün Sudan'ın başkenti Hartum'da bir araya geldiğini belirtti.

Pompeo ve Hamduk'un, ABD'nin sivillerin yönetimindeki geçiş hükümetine desteğini ele aldıklarını vurgulayan Ortagus, "Pompeo ve Hamduk, Sudan'ın terör destekçisi devlet kategorisinde maruz kaldığı yaptırımların kaldırılmasının iki ülke için de öncelik olduğu vurgulandı." bilgisini aktardı.

Ortagus, ikilinin Sudan ve İsrail ilişkilerindeki olumlu gelişmeleri de ele aldığının altını çizerek, "Bakan Pompeo, Başbakan Hamduk'u Darfurlu sivillerin ve diğer marjinal grupların korunmasını ve insan hakları ihlallerinin sorumlularından hesap sorulmasını öncelik edinmeyi sürdürmeye çağırdı." dedi.

Ayrıca Ortagus görüşmede, Sudan, Etiyopya ve Mısır arasında Hedasi Barajı'nın doldurulması ve işletilmesi konusunda ortak faydaya dayalı bir anlaşmaya varılmasının, bölgenin istikrarı konusunda önemli olduğu noktasında mutabık kalındığını aktardı.

Pompeo ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan da görüştü

Öte yandan Ortagus, yaptığı başka bir açıklamada, Pompeo'nun Hartum'da, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile de görüştüğünü bildirdi.

Görüşmede, ordunun, sivillerin öncülüğündeki geçiş hükümetine ve Sudan'ın demokrasiye giden yoluna desteğinin öneminin vurgulandığını belirten Ortagus, "Bakan Pompeo, Geçiş Dönemi Yasama Konseyinin kurulmasının da Sudan'ın geçiş dönemi için önemli olduğunu not ederken, Darfur'daki sivillerin korunmasının güçlendirilmesi için uluslararası desteğin gerektiğinin altını çizdi." ifadesini kullandı.

Ortagus, Pompeo ve General Burhan'ın İsrail-Sudan ikili ilişkilerinin derinleştirilmesi de dahil ortak önem taşıyan bölgesel konuları da ele aldığını aktardı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti Güncel
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'a resti çekti: Elimizden kaza çıkmaz, gereği neyse onu yaparız Dünya
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'a resti çekti: Elimizden kaza çıkmaz, gereği neyse onu...
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu 3. Sayfa
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
İnşaatın 5'inci katından düşen işçi, hayatını kaybetti 3. Sayfa
İnşaatın 5'inci katından düşen işçi, hayatını kaybetti
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu 3. Sayfa
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek Ekonomi
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, başta Ankara ve Bursa olmak üzere 14 ilde nişan ve benzeri etkinliklere kısıtlama getirdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, başta Ankara ve Bursa olmak üzere 14 ilde nişan ve benzeri etkinliklere kısıtlama getirdi
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı
Tuzla'da dakikalarca süren tehlikeli yolculuk kamerayla görüntülendi
Tuzla'da dakikalarca süren tehlikeli yolculuk kamerayla görüntülendi
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı
Son Dakika: Türkiye'de 25 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1502 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1502 yeni vaka tespit edildi
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder
Adanalı bakkal, hatalı basım 50 TL'sini satmak için en iyi teklifi bekliyor
Adanalı bakkal, hatalı basım 50 TL'sini satmak için en iyi teklifi bekliyor
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Uzaktan eğitim döneminin yol haritası netleşti
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Uzaktan eğitim döneminin yol haritası netleşti
ABD'de polisin arkadan vurduğu siyahi Amerikalı Jacob Blake felçli kaldı
ABD'de polisin arkadan vurduğu siyahi Amerikalı Jacob Blake felçli kaldı
Türkiye Futbol Federasyonu, genç oyuncuların oynayacağı B Takımlar Ligi'ni kuruyor
Türkiye Futbol Federasyonu, genç oyuncuların oynayacağı B Takımlar Ligi'ni kuruyor
Beşiktaş'ın yeni transferi Atakan Üner İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın yeni transferi Atakan Üner İstanbul'a geldi
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar
Kullandığı traktörün altında kalan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kullandığı traktörün altında kalan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Sağlık çalışanlarına saldıran magandaya vatandaşlar meydan dayağı attı
Sağlık çalışanlarına saldıran magandaya vatandaşlar meydan dayağı attı
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Kayserispor'dan Ben Rienstra'yı transfer etti
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Kayserispor'dan Ben Rienstra'yı transfer etti
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Donald Trump Mustafa Şentop Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Deniz Akkaya Bergüzar Korel Murat Dalkılıç
Spor Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Tv Sel Kaza Ankara
Şu an buradasınız: Pompeo'dan Hartum ziyaretinde "İsrail-Sudan ilişkilerinin normalleştirilmesi" vurgusu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 20:19:17. #1.14#
title