Pompeo'dan Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimine ziyaret

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Filistin toprakları üzerine inşa edilmiş bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimini ziyaret etti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Filistin toprakları üzerine inşa edilmiş bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimini ziyaret etti.

Resmi ziyaret kapsamında İsrail'de temaslarını sürdüren Pompeo, bakanlığının son günlerinde skandal bir ziyarete imza attı.

Batı Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından Pompeo, Batı Şeria'daki yasa dışı Psagot Yahudi yerleşim birimini ziyaret etti.

Psagot'a helikopterle gelen Pompeo'nun burada bazı Yahudi yerleşimcilerle görüşmesi bekleniyor.

Bu ziyaretle Pompeo, Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ziyaret eden ilk ABD Dışişleri Bakanı oldu.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kasım 2018'de yaptığı açıklamayla, Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık "yasa dışı olarak görmediklerini" duyurmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci