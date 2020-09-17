Pompeo'dan BAE'li mevkidaşı Al Nahyan'a "İsrail ile normalleşme" tebriği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pompeo'dan BAE'li mevkidaşı Al Nahyan'a "İsrail ile normalleşme" tebriği

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile görüşerek, İsrail ile varılan normalleşme anlaşmasına dair kendisini tebrik ettiği belirtildi.

Pompeo'dan BAE'li mevkidaşı Al Nahyan'a
17.09.2020 02:25 | Son Güncelleme: 17.09.2020 02:28

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile görüşerek, İsrail ile varılan normalleşme anlaşmasına dair kendisini tebrik ettiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo ve Al Nahyan arasında Washington'da gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Pompeo'nun Beyaz Saray'da imzası atılan İbrahim Anlaşması'na (Abraham Accords) atfen BAE ve Al Nahyan'ı tebrik ettiğini belirten Ortagus, görüşme sırasında ikili iş birliğin geliştirilmesinin yanı sıra Körfez ülkeleri arasındaki ayrışmanın sonlandırılmasının önemine vurgu yapıldığını kaydetti.

Görüşmede ayrıca İran ile mücadele konusununda ele alındığı belirtildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Muharrem İnce Adnan Menderes Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Metin Özülkü Ferhat Göçer Aytaç Ağırlar Okan Bayülgen
Spor Falcao Erol Bulut Malcolm Thomas Marcel Tisserand Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Erkek Karar Meriç Bursa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pompeo'dan BAE'li mevkidaşı Al Nahyan'a "İsrail ile normalleşme" tebriği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 02:28:47. #1.14#
title