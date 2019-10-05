Pompeo'dan Ankara'ya sert Kıbrıs mesajı: Sondaj çalışmaları yasadışı ve kabul edilemez

05.10.2019 18:01

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleriyle ilgili olarak "Türklere bu çalışmaların yasadışı ve kabul edilemez olduğunu bildirdik. Hiçbir ülke Avrupa'yı rehin olarak tutamaz" dedi.



Yunanistan'ı ziyareti kapsamında Başbakan Kiryakos Miçotakis ile görüşen Pompeo, yaptığı basın açıklamasında Türkiye'nin Kıbrıs Adası etrafında yaptığı sondaj çalışmalarıyla ilgili Ankara'ya uyarıda bulunduklarını belirterek "Uluslararası sularda yapılan çalışmaların birtakım kurallara göre olması gerektiğini açıkladık. Türklere, yasa dışı sondaj faaliyetlerinin kabul edilemez olduğunu ve kanunlara uygun eylemler yerini bulana kadar diplomatik hamlelerimize devam edeceğimizi anlattık." diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle