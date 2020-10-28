Pompeo'dan ABD'li enerji şirketi AES ile PetroVietnam arasında LNG anlaşması açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pompeo'dan ABD'li enerji şirketi AES ile PetroVietnam arasında LNG anlaşması açıklaması

28.10.2020 23:21 | Son Güncelleme: 28.10.2020 23:24
Pompeo'dan ABD'li enerji şirketi AES ile PetroVietnam arasında LNG anlaşması açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'li enerji şirketi AES ile PetroVietnam'ın 2,8 milyar dolarlık sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) anlaşması imzalamayı planladığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'li enerji şirketi AES ile PetroVietnam'ın 2,8 milyar dolarlık sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) anlaşması imzalamayı planladığını bildirdi.

ABD'deki başkanlık seçimlerine sayılı günler kala Dışişleri Bakanı Pompeo, Asya-Pasifik bölgesi ziyareti çerçevesinde Vietnam'ı ziyaret etti.

Vietnam'ın projeyi onayladığını kaydeden Pompeo, AES ve PetroVietnam'ın 2,8 milyar dolarlık LNG proje anlaşmasını imzalamayı planladığını belirtti.

Pompeo, projenin her yıl Vietnam'a milyarlarca dolarlık LNG ihracatının kapılarını açacağını ve bunun bir "kazan-kazan" durumu olduğunu ifade etti.

Sri Lanka, Maldivler ve Endonezya'yı da kapsayan resmi ziyaretler

Dün Hindistan'a ziyarette bulunan Pompeo'nun, Sri Lanka, Maldivler ve Endonezya'yı da kapsayan bir dizi resmi ziyaret yapması planlanıyor.

Pompeo'nun ziyaretlerinde, Çin'in bu ülkelerdeki yatırımları, artan etkisi ve ikili ilişkileri ele alması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Ersin Tatar Donald Trump Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Cansu Dere Cem Yılmaz Şeyma Subaşı
Spor Erol Bulut Okan Buruk Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Kaza Fransa Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pompeo'dan ABD'li enerji şirketi AES ile PetroVietnam arasında LNG anlaşması açıklaması - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 23:27:11. #1.14#
title