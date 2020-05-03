Pompeo: Covid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına dair elimizde güçlü kanıtlarımız var

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) Çin’in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıkmış olabileceğine dair ellerinde güçlü kanıtlar olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni tip koronavirüsün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıkmış olabileceğine dair ellerinde güçlü kanıtlar olduğunu söyledi.

Basına konuşan Pompeo, daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın gündeme getirdiği ve Çin'in şiddetle karşı çıktığı suçlamayı bir kez daha gündeme getirdi. Euronews.com'da Görüntüle