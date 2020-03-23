Pompeo Covid-19'a rağmen Taliban ile varılan barış anlaşmasını kurtarmak için Afganistan'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo barış görüşmelerini kaldığı yerden devam ettirmek için Afganistan'a uçtu. Görüşmeler ülkede yaşanan siyasi çekişme ve açmaz nedeniyle duraklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Taliban ile varılan barış anlaşmasını kaldığı yerden devam ettirmek için Afganistan'da. Görüşmeler ülkede yaşanan siyasi çekişme ve açmaz nedeniyle duraklamıştı. Başkent Kabul'e giden Pompeo geçtiğimiz ay Taliban ile varılan barış anlaşmasının sekteye uğramaması için acil temaslara bulunuyor. Anlaşmanın tamama ermesini isteyen ABD yönetimi Covid-19 salgınına rağmen bu ziyareti gerçekleştirme kararı aldı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com