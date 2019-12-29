Pompeo: Çin Komünist Partisi, kendi vatandaşlarının kültür ve inançlarını yok etmeye çalışıyor
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Pompeo: Çin Komünist Partisi, kendi vatandaşlarının kültür ve inançlarını yok etmeye çalışıyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in Sincan bölgesindeki Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını eleştirdi

29.12.2019 11:59 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:59
Pompeo: Çin Komünist Partisi, kendi vatandaşlarının kültür ve inançlarını yok etmeye çalışıyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in Sincan bölgesindeki Türklerine yönelik uygulamalarını eleştirdi.


Twitter'dan açıklama yapan Pompeo, Çin'in Uygur Türklerine yönelik ağır insan hakları ihlallerine tepki gösterdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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