Pompeo: Çin Komünist Partisi, kendi vatandaşlarının kültür ve inançlarını yok etmeye çalışıyor
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in Sincan bölgesindeki Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını eleştirdi
29.12.2019 11:59 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:59
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in Sincan bölgesindeki Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını eleştirdi.
Twitter'dan açıklama yapan Pompeo, Çin'in Uygur Türklerine yönelik ağır insan hakları ihlallerine tepki gösterdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com