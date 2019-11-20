Pompeo: Çavuşoğlu ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik
Haberler » Dünya » Pompeo: Çavuşoğlu ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik - Haber

Pompeo: Çavuşoğlu ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik" yazdı.

20.11.2019 20:35 | Son Güncelleme: 20.11.2019 20:35
Pompeo: Çavuşoğlu ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik

ABD Dışişleri Bakanı , sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik" yazdı.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Dışişleri Bakanı , mekvidaşı Mike Pompeo ile görüştü. Görüşmenin ardından Mike Pompeo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Brüksel'de Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Zorlukların üstesinden gelmeye ve ikili ilişkilerimizi güçlendirmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et