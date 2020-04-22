Pompeo: Batı Şeria'nın bazı bölgelerinin ilhak edilmesi İsrail'in kendi kararı ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Batı Şeria'nın bazı bölgelerini ilhak edip etmeyeceği kararının İsrail'e ait olduğunu, Washington'un ise bu konudaki görüşünü İsrail'in yeni hükümetine özel olarak bildireceğini ifade etti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Batı Şeria'nın bazı bölgelerini ilhak edip etmeyeceği kararının İsrail'e ait olduğunu, Washington'un ise bu konudaki görüşünü İsrail'in yeni hükümetine özel olarak bildireceğini ifade etti. Filistinli yetkiler ise İsrail'in resmi olarak bu bölgeleri ilhak etmelerine "elleri bağlı kalmayacaklarını" bildirdi.

Pompeo, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve rakibi Benny Gantz'ın 'acil birlik hükümeti' kurmak üzere bir anlaşmaya imzalamalarına "mutlu" olduğunu ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle