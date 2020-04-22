Pompeo: Batı Şeria'nın bazı bölgelerinin ilhak edilmesi İsrail'in kendi kararı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Pompeo: Batı Şeria'nın bazı bölgelerinin ilhak edilmesi İsrail'in kendi kararı - Haber
Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Şeria, İsrail, Dünya, Haber

Pompeo: Batı Şeria'nın bazı bölgelerinin ilhak edilmesi İsrail'in kendi kararı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Batı Şeria'nın bazı bölgelerini ilhak edip etmeyeceği kararının İsrail'e ait olduğunu, Washington'un ise bu konudaki görüşünü İsrail'in yeni hükümetine özel olarak bildireceğini ifade etti

22.04.2020 23:32 | Son Güncelleme: 22.04.2020 23:32
Pompeo: Batı Şeria'nın bazı bölgelerinin ilhak edilmesi İsrail'in kendi kararı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Batı Şeria'nın bazı bölgelerini ilhak edip etmeyeceği kararının İsrail'e ait olduğunu, Washington'un ise bu konudaki görüşünü İsrail'in yeni hükümetine özel olarak bildireceğini ifade etti. Filistinli yetkiler ise İsrail'in resmi olarak bu bölgeleri ilhak etmelerine "elleri bağlı kalmayacaklarını" bildirdi.

Pompeo, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve rakibi Benny Gantz'ın 'acil birlik hükümeti' kurmak üzere bir anlaşmaya imzalamalarına "mutlu" olduğunu ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Ezber bozan araştırma: Sigara içenlerin korona olma oranı daha az Haber
Ezber bozan araştırma: Sigara içenlerin korona olma oranı daha az
Yasak aşkın kapılarını açtığı tahtta geçen 68 yıl! Kraliçe 94 yaşında Haber
Yasak aşkın kapılarını açtığı tahtta geçen 68 yıl! Kraliçe 94 yaşında
Japonya'nın koronavirüs önlemi halkını gözyaşına boğdu Haber
Japonya'nın koronavirüs önlemi halkını gözyaşına boğdu
Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda Haber
Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı Haber
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı
Koronavirüs, klimalı ortamda 53 dakika içinde 9 kişiye bulaştı Haber
Koronavirüs, klimalı ortamda 53 dakika içinde 9 kişiye bulaştı
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Mozambik'te köy basan silahlı grup, kendilerine katılmak istemeyen 52 genci katletti
Mozambik'te köy basan silahlı grup, kendilerine katılmak istemeyen 52 genci katletti
İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin
İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim
Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim
Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler oluşturdu
Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler oluşturdu
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya'dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek
Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya'dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek
Son Dakika: İran'dan Trump'ın 'Vur emri' tehdidine yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya odaklansın
Son Dakika: İran'dan Trump'ın "Vur emri" tehdidine yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya...
350 yıl önce aldığı önlemle ülkeyi ölümcül salgından koruyan köy: Eyam
350 yıl önce aldığı önlemle ülkeyi ölümcül salgından koruyan köy: Eyam
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı
Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık
İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi
İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi
ABD'den Türkiye hakkında S-400 sözleri: Endişeliyiz ve Erdoğan'ın bizi anladığından eminiz
ABD'den Türkiye hakkında S-400 sözleri: Endişeliyiz ve Erdoğan'ın bizi anladığından eminiz
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar 'perili evlere' kilitleniyor
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar "perili evlere" kilitleniyor
İngiltere'de hükümet üzerindeki baskıyı azaltmak için Türkiye'den gidecek 84 tonluk yardım kesinleşmeden duyurdu
İngiltere'de hükümet üzerindeki baskıyı azaltmak için Türkiye'den gidecek 84 tonluk yardım kesinleşmeden duyurdu
Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de başkanlık seçimi ertelenebilir
Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de başkanlık seçimi ertelenebilir
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Engin Özkoç Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Kibariye Ebru Şallı Halil Sezai
Spor Ersun Yanal Shane Larkin Rüştü Reçber Fernando Muslera Anderson Talisca
Daha Fazla Tbmm Nisan Ramazan 23 Nisan
Şu an buradasınız: Pompeo: Batı Şeria'nın bazı bölgelerinin ilhak edilmesi İsrail'in kendi kararı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 00:44:22. #1.15#
title