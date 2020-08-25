Pompeo, BAE Veliaht Prensi ile ikili ilişkileri ve İsrail'le anlaşmayı görüştü
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Pompeo, BAE Veliaht Prensi ile ikili ilişkileri ve İsrail'le anlaşmayı görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayıd Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Pompeo, BAE Veliaht Prensi ile ikili ilişkileri ve İsrail'le anlaşmayı görüştü
25.08.2020 21:09 | Son Güncelleme: 25.08.2020 21:12

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayıd Al Nahyan ile telefonda görüştü.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan'ı telefonla aradı. Görüşmede, "iki ülke arasında farklı alanlardaki stratejik ilişkilerin geliştirilmesi ve desteklenmesi" ele alındı.

Pompeo ve Al Nahyan, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra İsrail ile BAE arasında imzalanan normalleşme anlaşmasını da görüştü.

İsrail basını, 23 Ağustos'ta, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'un dün gerçekleştirdiği İsrail ziyaretinden sonra BAE'ye geçeceğini belirtmişti. Ancak Pompeo, bugün Abu Dabi yerine Sudan'a gitmişti.

BAE'nin "F-35" savaş uçağı talebi

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Pompeo ile yaptığı basın toplantısında, BAE ile varılan anlaşmanın, bu ülkeye satılacak silahlara konulan vetonun kaldırılmasını içermediğini dile getirmişti.

Netanyahu, "BAE ile herhangi silah anlaşması yapıldı mı bilmiyorum ama bizim pozisyonumuz değişmedi." diyerek Abu Dabi'ye F-35 satışına karşı olduklarını ifade etmişti.

Netanyahu'nun ABD ile BAE arasındaki F-35 anlaşmasına karşı çıkmasının ardından, BAE'nin İsrail ve ABD ile cuma günü yapılacak üçlü toplantıyı iptal ettiği öne sürülmüştü.

Kaynak: AA

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