Pompeo: "Ambargonun sona ermesiyle Avrupa ve Asya, İran'ın hedefi olabilir"
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Pompeo: "Ambargonun sona ermesiyle Avrupa ve Asya, İran'ın hedefi olabilir"

ABD, BMGK'ya İran'a yönelik silah ambargosunun yenilenmesini içeren karar tasarısı sundu.

Pompeo:
23.06.2020 22:48 | Son Güncelleme: 23.06.2020 23:30

ABD, BMGK'ya İran'a yönelik silah ambargosunun yenilenmesini içeren karar tasarısı sundu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo silah ambargosunun Ekim ayında sona erecek olmasıyla İran'ın Rusya ve Çin'den alabileceği savaş uçaklarıyla Avrupa ve Asya'yı hedef haline getirebileceğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler'in (BM) İran'a yönelik uyguladığı silah ambargosunun Ekim ayında sona ereceğini belirterek, "İran, Rusya'nın Su-30 ve Çin'in J-10 savaş uçaklarından alabilecek. Bu son derece ölümcül uçaklar ile Avrupa ve Asya, İran'ın hedefi haline gelebilir. ABD buna asla izin vermeyecek" dedi.

ABD, BM Güvenlik Konseyine karar tasarısı sundu

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) İran'a yönelik uluslararası silah ambargosunun yenilenmesini içeren karar tasarısı sundu. ABD, sunduğu yeni karar tasarısında İran'a silah ve ilgili malzemelerin satışının, tedarikinin ve transferinin yasaklanmasını talep etti.

BM Güvenlik Konseyinin yaklaşık 12 yıldır İran'a uyguladığı silah ambargosu, 2015'te imzalanan nükleer anlaşma kapsamında Ekim ayında sona eriyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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