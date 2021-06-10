Pompeo, Abu Dabi'ye F-35 satışının İsrail-BAE normalleşmesinde önemli rol oynadığını söyledi

Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, F-35 savaş uçaklarının Abu Dabi'ye satışı kararının İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında geçen yıl varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasında önemli rol oynadığını belirtti.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, F-35 savaş uçaklarının Abu Dabi'ye satışı kararının İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında geçen yıl varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasında önemli rol oynadığını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'nin Abu Dabi'ye F-35 satma kararıyla İsrail ile BAE'nin ilişkileri normalleştirmesi arasında bir bağlantı olmadığı yönündeki iddiaları dönemin ABD Dışişleri Bakanı Pompeo tarafından yalanlandı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan Pompeo, F-35 satılması kararının BAE ile İsrail arasında varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

BAE ile İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Eski ABD Başkan Donald Trump yönetimi, İsrail ile normalleşme anlaşması karşılığında BAE'ye F-35 satışına onay sözü vermiş ve bu taahhüdünü görevden ayrılmasının hemen öncesinde yerine getirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 27 Ocak'ta aralarında BAE'ye satış onayı verilen F-35 uçakları dahil olmak üzere eski yönetim tarafından başlatılan çok sayıda askeri satış işlemini "incelenmesi" için geçici süre askıya almıştı.

ABD yönetiminin 20 Nisan'da BAE'ye F-35 ve diğer bazı askeri satışlarının incelemesini tamamladığı ve satış işleminin başlatılması için onayı Kongreye iletileceği bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci